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17:22 22.01.2019

Прокуратура передала в суд обвинительные акты в двух делах против экс-директора "Львовтеплоэнерго"

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Прокуратура передала в суд обвинительные акты в двух делах против экс-директора "Львовтеплоэнерго"

Прокуратура Львовской области передала в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах в отношении экс-директора коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Степана Пакижа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, в Зализнычный суд Львова направлены обвинительные акты в двух уголовных производствах по фактам служебной халатности руководителя коммунального предприятия.

По данным прокуратуры, в первом случае речь идет о том, что бывший директор "Львовтеплоэнерго" подписал договор о поставках природного газа по нерегулируемому тарифу с частной компанией и вопреки условиям договора провел предоплату на сумму более 3,2 млн грн в то время, когда газ фактически не был поставлен.

Кроме того, перевод указанной суммы проводился при наличии кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" и без согласования с ним. Таким образом, по версии прокуратуры, действия директора привели к материальным убыткам на указанную сумму.

Экс-директору КП также инкриминируют служебную халатность по результатам подписания договора на разработку ТЭО по строительству комплекса по переработке отходов.

Следствие установило, что на момент подписания договора у "Львовтеплоэнерго" не было утвержденных градостроительных условий и ограничений и выделенного земельного участка. Кроме того, в то время Львовский горсовет не назначил предприятие заказчиком строительства.

Теги: #львовтеплоэнерго #прокуратура #суд
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