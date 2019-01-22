Экс-глава Апелляционного суда Крыма оставлен под стражей

Киевский апелляционный суд на заседании во вторник оставил под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чорнобука, сообщает пресс-служба столичного суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляцию защиты В.Чорнобука на решение следственного судьи Голосеевского райсуда Киева от 28 декабря 2018 года об удовлетворении ходатайства следователя продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 25 февраля 2019 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 28 декабря 2018 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В.Чорнобук подозревается в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, В.Чернобук был задержан в Киеве 3 ноября 2018 года сотрудниками СБУ и прокуратуры АРК, а 5 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В Генпрокуратуре утверждают, что экс-глава суда вел подрывную деятельность: помогал РФ и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года В.Чорнобук покинул полуостров и перешел на работу в г.Днепр, а самопровозглашенный "Госсовет Республики Крым" включил его в список лиц, которым запрещен въезд в Крым. Позже из списка были исключены ряд народных депутатов Верховной Рады VII созыва фракции Партии регионов, групп "Экономическое развитие" и "Суверенная европейская Украина", но В.Чорнобук в списке оставался.

В.Чорнобук был уволен 29 сентября 2016 года с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области за нарушение присяги после того, как соответствующее представление внес в Верховную Раду Высший совет юстиции. Однако Генпрокуратура Украины не нашла в заявлениях судьи признаков состава преступления по статье о госизмене, о чем был дан ответ за подписью замгенпрокурора Анатолия Матиоса на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

19 июля 2018 года пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщила, что В.Чорнобук скрывается от следствия на территории Украины, поэтому был объявлен в государственный розыск. 15 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева разрешил задержать находящегося в розыске В.Чорнобука для его привода в суд и участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде ареста.