Глава ПриватБанка ожидает решения Апелляционного суда Лондона на решение первой инстанции в I пол. 2019 года

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл ожидает решения суда Лондона по апелляции на решение первой инстанции о несоответствии его юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам в течение первого полугодия текущего года.

"Лондонский суд принял решение, что суд Англии является неправильной юрисдикцией для этого спора. Мы с этим не согласны и подали апелляцию. Решение по апелляции должно быть принято в течение первого полугодия 2019 года", - сказал он входе брифинга в Днепре во вторник.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что она был подан против британских компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики) с тем, чтобы привлечь в производство И.Коломойского и Г.Боголюбова.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против И.Коломойского и Г.Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о не возврате кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.