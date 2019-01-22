События

16:45 22.01.2019

ЦИК отказала "Батькивщине молодой" и еще двум организациям в наблюдении за выборами президента

1 мин читать
ЦИК отказала "Батькивщине молодой" и еще двум организациям в наблюдении за выборами президента

Центральная избирательная комиссия Украины не разрешила общественным организациям "Батькивщина молода", "Защита и реконструкция страны" и "Всеукраинский альянс бойцов и волонтеров АТО" иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании ЦИК во вторник.

Данное решение аргументировано тем, что наблюдение за выборами не относится к уставной деятельности указанных организаций.

В то же время ЦИК разрешила наблюдать за выборами президента общественным организациям "Народный антикоррупционный надзор", "Интегрити ЮА", "Международный правозащитный центр", молодежной организации "Заради майбутнього України", организациям "Сагарис", "Творче об'єднання "Нівроку", "Україна - мати рідна моя", "Народно-демократическая лига молодежи".

Таким образом, уже 59 общественных организаций получили право наблюдать за выборами президента 31 марта.

Теги: #цик #батькивщина_молодая #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Большинство зафиксированных МВД нарушений избирательного законодательства – мелкого характера

Нацполиция готова предоставить кандидатам в президенты оперативное сопровождение и охрану – Аваков

Полиция зафиксировала более 120 сообщений о происшествиях, связанных с выборами

Во Львовской области зафиксированы факты нарушения предвыборной агитации

В Афинах в стычках с демонстрантами пострадали девять полицейских

В МВД и Нацполицию поступило 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации – Аваков

Профильный комитет Рады одобрил законопроект №6240 об избирательных правах переселенцев

Влияние России на выборы в Украине будет минимизировано - Порошенко

Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-глава Апелляционного суда Крыма оставлен под стражей

Глава ПриватБанка ожидает решения Апелляционного суда Лондона на решение первой инстанции в I пол. 2019 года

Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

Генсек НАТО едет в Давос

Вопрос отмены моратория на эксгумационные работы в Украине будет обсуждаться в ходе визита в Киев вице-премьера Польши Глинского

В Брюсселе могут не согласиться продлить сроки выхода Великобритании из ЕС - министр

"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке могут получить "Рома" или "Холодная война"

МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

СБУ выявила псевдоэксперта, с 2015г действовавшего в интересах Кремля

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении злоумышленников, причастных к нападению на главу ВККС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА