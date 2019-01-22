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16:39 22.01.2019

Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

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Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

Министерство юстиции Украины 22 января зарегистрировало общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого избран секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Как сообщается во вторник на персональном сайте А.Турчинова, инициаторами создания "Всеукраинского собора" стали религиозные организации, религиозные и общественные деятели.

"В состав духовного совета "Собора" вошли председатель Совета евангельских протестантских церквей Украины, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец, председатель духовного управления евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение" Андрей Тищенко, епископ Собора независимых евангельских церквей Украины Анатолий Калюжный и другие руководители религиозных организаций", - сказано в сообщении.

Координатором "Всеукраинского собора" избран А.Турчинов.

По его словам, целью "Собора" является "объединение религиозных, общественных организаций и всех неравнодушных граждан вокруг идеи христианского развития Украины".

Основными задачами и направлениями деятельности "Собора" является распространение христианских ценностей через культурные, образовательные, волонтерские и молодежные проекты, популяризация здорового образа жизни, противодействие негативным социальным явлениям и тому подобное.

В сообщении отмечается, что общественный союз "Всеукраинский собор" не является политической партией или экуменическим объединением.

Теги: #всеукраинский_собор #церковь #минюст #турчинов
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