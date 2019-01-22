Генсек НАТО едет в Давос

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг будет участвовать в мероприятиях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, сообщила во вторник пресс-служба НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседаниях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) в среду, 23 января и в четверг, 24 января 2019 года", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В сообщении уточняется, что генсек выступит в дискуссии, посвященной будущему Североатлантического альянса, а также примет участие в неформальных встречах на форуме. Он встретится с рядом высокопоставленных собеседников, отметила пресс-служба НАТО.