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16:12 22.01.2019

"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке могут получить "Рома" или "Холодная война"

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"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке могут получить "Рома" или "Холодная война"

Картины "Рома", "Холодная война", "Магазинные воришки" и другие будут соревноваться за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Как сообщили ведущие церемонии оглашения номинантов во вторник, за звание лучшей картины будут соревноваться фильмы "Рома" Альфонсо Куарона, японская лента "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, польский фильм Павла Павликовского "Холодная война", ливанский проект "Капернаум", немецкая картина "Работа без автора".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар" была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".

Вручение 91-й премии "Оскар" состоится 24 февраля.

Теги: #оскар
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