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15:53 22.01.2019

МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

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МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

Министерство внутренних дел Украины рассматривает возможность реализации государственной программы по закупке отечественной авиатехники (АН-74, АН-32п, АН-178) для нужд Национальной гвардии и ГСЧС, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Речь идет о программе, которая будет действовать ближайшие 5 лет", - сказал А.Аваков журналистам во вторник на Харьковском государственном авиационном промышленном предприятии.

По его словам, в ближайшее время планируется купить два самолета АН-74 ТК-200 (стоимостью порядка 30 млн долларов каждый) для нужд Нацгвардии.

"Речь идет о том, чтобы мы приобрели у харьковского авиационного завода первые 2 машины, которые сейчас находятся у них в большой степени готовности. Мы рассматриваем, чтобы подписать соответствующие документы по этой технике в ближайшие 1,5-2 месяца и весной начать финансирование этой программы", - сообщил А.Аваков.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность закупки 10 АН-178 и одного АН-32п для нужд ГСЧС.

Министр подчеркнул, что соответствующий контракт еще не подписан. Программа обсуждается с госконцерном "Укроборонпром".

Отвечая на вопрос, как будут закупаться самолеты, А.Аваков сказал: "В том числе в лизинг, в том числе по прямому финансированию, в том числе за счет специальной государственной программы поддержки авиапрома".

Теги: #гсчс #закупки #мвд #нацгвардия #самолеты #аваков
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