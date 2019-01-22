События

15:28 22.01.2019

СБУ выявила псевдоэксперта, с 2015г действовавшего в интересах Кремля

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СБУ выявила псевдоэксперта, с 2015г действовавшего в интересах Кремля

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области выявили псевдоэксперта, который администрировал и наполнял информационным контентом антиукраинские Интернет-сообщества.

"Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских Интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов россиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя", - сообщает пресс-служба СБУ в аккаунте в соцсети Фейсбук во вторник.

Другим направлением деятельности указанного лица были инспирации сепаратистских настроений в западных регионах Украины. Чтобы наладить "нужные" связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области.

"Там журналист записывал интервью с представителями румынского и венгерского нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медийного образа украинской власти", - говорится в информации.

В СБУ отметили, что это еще раз доказывает, что Интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов.

"Поэтому еще раз призываем граждан критически относиться к информационным вбросам и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации", - отметили в СБ Украины.

Теги: #рф #сбу #кремль #россия
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