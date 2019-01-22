Большинство зафиксированных МВД нарушений избирательного законодательства – мелкого характера

В настоящее время органы МВД зафиксировали около 130 фактов нарушений избирательного законодательства, большинство и них – мелкого характера, сообщил руководитель координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

"Для нас важно не допустить правонарушений и обеспечить безопасность граждан... На сегодняшний день зафиксировано около 130 правонарушений. В основном, это нарушения мелкого характера, нет ни разбойных нападений, ни других серьезных фактов", - рассказал журналистам И.Стойко во вторник в Киеве.

По его словам, традиционным для избирательной кампании является нарушение с незарегистрированными избирательными фондами. "Незарегистрированные еще кандидаты в президенты уже полным ходом ведут агитацию, на множестве агитационной продукции нет необходимых по законодательству данных", - сказал советник главы МВД.

Он рассказал, что планы работы всех подразделений министерства во время избирательной кампании и самих выборов подготовлены, но еще находятся в процессе доработки с учётом сотрудничества с другими силовыми структурами, местной властью.

Говоря о возможных внешних рисках избирательной кампании, советник министра сказал: "Государственная пограничная служба доложила о готовности отстаивать интересы Украины, готовность дать надлежащий отпор вызовам, которые будут поступать с востока Украины, от РФ".

Вместе с тем, как отметил он, провокации могут быть не только с российской стороны границы, но и на границах с другими государствами.