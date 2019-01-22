События

13:36 22.01.2019

В Украину в ближайшие сутки придет ненастная и снежная погода с Балкан

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В Украину в ближайшие сутки придет ненастная и снежная погода с Балкан

В Украине в ближайшие сутки 23 января активные атмосферные фронты, перемещающиеся с Балкан, принесут на большую часть территории страны ухудшение погоды, особенно в северные и центральные области, сообщает Укргидрометцентр.

В Винницкой области, а днем и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях прогнозируется значительный снег; в южных регионах и Днепропетровской области днем снег с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (только ночью в восточной части без осадков). На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 7-13°, на Левобережье до 17°, днем 2-7° мороза; в южных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Крыму ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве 23 января ночью ожидается умеренный снег, днем – значительный снег и порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 января самая высокая температура днем была 9,0° в 1899 году, самая низкая ночью -26,0° в 1942 году.

В Украине 24 января ночью на Левобережье прогнозируется умеренный снег, в Сумской, Харьковской и Луганской областях местами значительный снег, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей – мокрый снег и дождь; на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 2-7° мороза; в Днепропетровской и Кировоградской областях в течение суток от 4° мороза до 1° тепла; в Донецкой и Луганской областях ночью 1-6° морозу, днем около 0°, в южной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 6-11°.

В Киеве 24 января небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

Теги: #погода
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