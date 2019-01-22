Испанский суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в EUR19 млн по делу о неуплате налогов

Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду почти к двум годам условного заключения и штрафу почти в 19 млн евро по делу о налоговых махинациях, сообщает во вторник Associated Press.

По данным агентства, К.Роналду провел в здании суда примерно 45 минут, подписав соглашение о сделке со следствием.

Как отмечают западные СМИ, суд ранее отклонил просьбу К.Роналду об участии в заседании по видеосвязи, а также просьбу воспользоваться служебным входом. Футболист прибыл к зданию суда в черном микроавтобусе в сопровождении охраны и партнерши.

В июне прошлого года португальский футболист заключил сделку с испанским правосудием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

Разбирательство в Мадриде началось в июне 2017 года. В июле того же года футболиста допросили. Тогда он заявил, что у него не было намерения уклоняться от уплаты налогов. Прокуратура обвинила его в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 до 2014 годы. Речь идет о сумме в 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

В настоящее время К.Роналду выступает за команду из Турина "Ювентус". Он перешел туда перед стартом текущего сезона из мадридского ""Реала".