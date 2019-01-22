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13:18 22.01.2019

Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестам

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Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.

"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", - сказал Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства компаний Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.

При этом Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.

"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.

Президент Франции заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.

Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Теги: #франция #макрон
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