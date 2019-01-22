Нацполиция готова предоставить кандидатам в президенты оперативное сопровождение и охрану – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул недопустимость каких бы то ни было провокаций в отношении кандидатов в президенты.

"Нам понятны действия некоторых групп, которые пытаются сопровождать туры кандидатов в президенты, устраивая различные провокации, срывая избирательные мероприятия, производя нападения на кандидатов в президенты.... Мы готовы предоставить каждому кандидату в президенты на все время кампании сопровождающих офицеров Национальной полиции и полную коммуникацию (по их желанию) с департаментом оперативного сопровождения для того, чтобы предотвратить действия таких провокационных групп", - сказал А.Аваков во вторник на совещании в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Тех, кто оплачивает эти группы, тех, кто их инициирует. я хочу отдельно предупредить: мы знаем больше, чем говорим сейчас. Как только межа намерений перейдет в межу совершения преступления, реакция возможно, будет катастрофической для кое-кого из вдохновителей", - добавил министр.

Он назвал "делом чести" не допустить во время кампании таких провокаций в Харьковской области.

"Что касается, Харьковской области, думаю, что дело чести, чтобы здесь не было ни одного случая нападения или провокации в отношении кандидата в президенты, сколь бы они ни были разные", - подчеркнул А.Аваков.

Он также отметил, что кандидаты в президенты могут получить физическую охрану для предотвращения нападений.

"Каждый кандидат в президенты имеет право обратиться в Национальную полицию за такой помощью поддержкой и сопровождением, он их получит", - пообещал А.Аваков.

Как известно, ранее в Харьковской области оппозиционные политики неоднократно становились жертвами различных провокаций: их обливали зеленкой, забрасывали тухлыми яйцами, им отказывали в предоставлении помещений и теле- и радиоэфиров и т.д.