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13:16 22.01.2019

В Израиле открылся новый международный аэропорт вблизи Эйлата

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В Израиле в понедельник состоялось торжественное открытие нового международного аэропорта "Рамон", расположенного в 18 километрах от Красного моря и курортного города Эйлат, сообщает Channel News Asia.

Аэропорт начнет принимать пассажиров 4 февраля. Он будет вводиться в эксплуатацию постепенно: сначала откроется терминал местных рейсов, а международные маршруты будут обслуживаться с марта.

"Рамон" станет вторым по объему пассажиропотока международным аэропортом в стране после Бен-Гуриона, находящегося вблизи Тель-Авива. Планируется, что первоначально аэропорт ежегодно будет обслуживать около 2 млн пассажиров. В 2030 году его мощности могут быть расширены до 4,2 млн пассажиров.

"Рамон" возьмет на себя функции аэропортов Овда и Эйлат, обслуживающих туристов, которые прилетают на отдых на Красное море. Кроме того, "Рамон" станет запасным аэродромом для Бен-Гуриона вместо аэропортов Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания).

Строительство воздушной гавани было начато в 2013 году, однако в дальнейшем проект пересматривался. Его стоимость составила 1,7 млрд шекелей ($455 млн). Аэропорт назван в честь Илана и Асафа Рамонов - первого израильского астронавта, погибшего в 2003 году на шаттле "Колумбия", и его сына, который разбился в 2009 году во время учебного полета на истребителе.

Теги: #израиль #аэропорт
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