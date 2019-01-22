События

11:53 22.01.2019

Пострадавшие от пожара на танкерах в Черном море находятся на разных судах без присмотра профессиональных медиков

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Крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море, сообщил "Интерфаксу" директор крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

"Я с руководителем керченского порта на связи, команды (выезжать в порт и забирать пострадавших - ИФ) пока не было. Информация разнится, потому что они находятся на разных судах, и там профессиональных медиков, которые могли бы оценить клинически их состояние, к сожалению, нет", - собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

Теги: #крым #танкер #черное_море #пожар #керчь
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