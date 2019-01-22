Патриарх Филарет на съезде "Батькивщины" призвал партию способствовать единению украинского народа

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет на съезде партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", который проходит во вторник в Киеве, призвал партию способствовать единению украинского народа.

Патриарх рассказал присутствовавшим о получении Украинской православной церковью Томоса об автокефалии и роли глав государства в этом процессе.

"Над этим много потрудилась наша церковь Киевского патриархата. И президенты способствовали, начиная с первого президента Леонида Макаровича Кравчука, и Кучма (второй президент Украины Леонид Кучма – ИФ) писал письма Вселенскому патриарху, и особенно Виктор Андреевич Ющенко. Но достиг цели нынешний президент Петр Алексеевич Порошенко. Мы благодарим всех президентов, которые прилагали усилия для получения Томоса", - сказал он.

Патриарх Филарет подчеркнул, что участие глав государства в получении украинской церковью Томоса не является вмешательством в церковные дела, но это – забота, поскольку без независимой церкви не может быть Украинского государства.

"Я хочу, чтобы и ваша партия способствовала единению украинского народа, чтобы мы были свободными", - сказал патриархата Филарет.