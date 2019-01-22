События

11:41 22.01.2019

В одесском ресторане произошел взрыв

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В одесском ресторане произошел взрыв

В одном из ресторанов Приморского района Одессы произошел взрыв, никто не пострадал.

"Предварительно, взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области во вторник.

Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Позже в полиции Одесской области добавили, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги: #взрыв #полиция #одесса
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