События

11:28 22.01.2019

На Софийской площади в Киеве проходят торжества о случаю столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР

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На Софийской площади в Киеве проходят торжества о случаю столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР

Несколько тысяч граждан собралось на Софийской площади в Киеве, где проходят торжества о случаю столетия провозглашения Акта злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (УНР и ЗУНР).

В торжественных мероприятиях приняли участие президент Украины Перт Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим и другие общественные и политические деятели

Перед речью президента Украины на установленной сцене выступили музыкальные коллективы. Также были продемонстрированы образцы униформы военных частей и пограничных войск времен УНР/УЗНР.

Общественный порядок обеспечивают сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. В местах прохода на площадь правоохранители выборочно досматривают личные вещи граждан на предмет возможного наличия опасных предметов.

Обстановка спокойная, праздничная.

Теги: #епифаний #парубий #турчинов #ахмед_тамим #софиевская_площадь #порошенко
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