В горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность

В горах Ивано-Франковской области во вторник, 22 января, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В результате проведенного лавинного дозора Сл Пожежевская (снеголавинная метеостанция Пожежевская – ИФ) 20 января было обнаружено схождение двух лавин свежего снега с северо-восточного и восточного склона г.Брескул", - сказано в сообщении МВД на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Дата схождения лавины – 19 января между 7:00 и 8:00 часами. Объем лавин 275 куб. м и 2250 куб. м. Ущерба нет.