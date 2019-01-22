США намерены запросить у Канады экстрадицию финдиректора Huawei

США в скором времени направят Канаде официальный запрос на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на посла Канады в США Дэвида Макнотона.

"Мне говорили, что они (Минюст США - ИФ) направят запрос. У нас нет ничего, что указывало бы на то, что они этого не сделают", - заявил Д.Макнотон.

В Минюсте Канады телеканалу сообщили, что пока не получали запрос об экстрадиции от США.

В Канаде утверждают, что задержание Мэн Ваньчжоу является юридическим вопросом, и при ее задержании Канада следовала законам и международным обязательствам.

В декабре президент США Дональд Трамп заявлял, что он может вмешаться в разбирательство с Мэн Ваньчжоу, если это поможет отношениям с Китаем.

Д.Макнотон ранее в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявлял, что он выразил американской администрации недовольство Канады в связи с последствиями задержания финдиректора Huawei. Китай после ситуации с Мэн Ваньчжоу задержал двух граждан Канады.

"Есть канадцы, которых задержали, и еще одного приговорили к смерти. Это серьезные вещи", - сказал Д.Макнотон.

Финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в рамках дела о нарушении американских санкций против Ирана.

Мэн Ваньчжоу и компания Huawei отрицают незаконную деятельность.