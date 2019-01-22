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09:50 22.01.2019

В Израиле открылся новый международный аэропорт вблизи Эйлата

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В Израиле открылся новый международный аэропорт вблизи Эйлата

В Израиле в понедельник состоялось торжественное открытие нового международного аэропорта Рамон.

Он расположен в 18 километрах от Красного моря и курортного города Эйлат, сообщает Channel NewsAsia. Рамон станет вторым по объему пассажиропотока международным аэропортом в стране после Бен-Гуриона, находящегося вблизи Тель-Авива.

Аэропорт начнет принимать пассажиров 4 февраля. Он будет вводиться в эксплуатацию постепенно: сначала откроется терминал местных рейсов, а международные маршруты будут обслуживаться с марта.

Строительство воздушной гавани было начато в 2013 году, однако в дальнейшем проект пересматривался. Его стоимость составила 1,7 млрд шекелей ($455 млн).

Аэропорт оборудован взлетно-посадочной полосой длиной 3,6 километра, а также стоянкой для девяти крупных широкофюзеляжных самолетов.

Планируется, что первоначально аэропорт ежегодно будет обслуживать около 2 млн пассажиров. Его мощности могут быть расширены до 4,2 млн пассажиров к 2030 году.

Новый аэропорт назван в честь Илана и Асафа Рамонов - первого израильского астронавта, погибшего в 2003 году на шаттле "Колумбия", и его сына, который разбился в 2009 году во время учебного полета на истребителе.

Он возьмет на себя функции аэропортов Овда и Эйлат, обслуживающих туристов, которые прилетают на отдых на Красное море. Кроме того, Рамон станет запасным аэродромом для Бен-Гуриона вместо аэропортов Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания).

Теги: #эйлат #израиль #аэропорт
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