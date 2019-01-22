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09:32 22.01.2019

ЕК предлагает РФ и Украине свою правовую экспертизу в контексте Стокгольмского арбитража

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ЕК предлагает РФ и Украине свою правовую экспертизу в контексте Стокгольмского арбитража

ЕК предложила России и Украине свою правовую помощь в контексте Стокгольмского арбитража, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

По его словам, Еврокомиссия готова предложить свою правовую помощь и экспертизу, "чтобы не замедлялся процесс подготовки нового контракта из-за таких правовых сложностей процесса арбитражного решения".

Он отметил, что в обсуждении на трехсторонней встрече (ЕС-РФ-Украина) в понедельник было четко обозначено, что многое в переговорах по будущему контракту по транзиту российского газа будет зависеть от решения Стокгольмского арбитража.

"Это решение, как вы знаете, воспринимается двумя сторонами по-разному. И обе стороны соответственно по-разному подходят и к процессу апелляции", - сказал М.Шефчович, выступая на пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу в понедельник в Брюсселе.

Теги: #рф #еврокомиссия #украина #шефчович
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