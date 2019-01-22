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09:29 22.01.2019

Суд продлил арест Ефремова еще на 2 месяца

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Суд продлил арест Ефремова еще на 2 месяца

Старобельский районный суд Луганской области в понедельник продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.

"Старобельский райсуд Луганщины сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала в своем аккаунте в Твиттер пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в понедельник вечером.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Теги: #ефремов #суд
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