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08:53 22.01.2019

Суд Токио вновь отказался отпустить бывшего главу Nissan под залог

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Суд Токио вновь отказал экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Гону в освобождении под залог, пишет MarketWatch.

К.Гону, находящемуся под стражей с 19 ноября прошлого года, было отказано в залоге, несмотря на то, что он пообещал носить электронный браслет слежения и оплатить работу агентов, которые обеспечивали бы его безопасность. Также К.Гон пообещал снять в Токио квартиру, в которой он проживал бы во время разбирательств.

Эксперты отмечают, что такое решение суда является победой обвинения, поскольку на свободе у К.Гона было бы больше возможностей подготовиться к защите своего дела.

Бывшему главе Nissan предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Его обвиняют и в том, что он вводил инвесторов и власти Японии в заблуждение. 

Сам К.Гон отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде. Дата рассмотрения дела К.Гона пока не назначена.

Судебная система Японии построена так, что обвиняемые могут ждать разбирательства больше года, оставаясь в тюрьме все это время. По оценкам адвокатов К.Гона, слушание его дела может начаться примерно через полгода после предъявления обвинений.

Акции Nissan дешевеют во вторник на 0,7%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 22,5%.

Теги: #япония #nissan #глава #залог
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