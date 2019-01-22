Военком Харьковского ОРВК задержан по подозрении в получении взятки $500

Сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) военным комиссаром Харьковского объединенного райвоенкомата (ОРВК).

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, военком требовал от гражданина Украины $500 за признание того негодным для дальнейшего прохождения воинской службы.

"Средства обнаружены и изъяты во время проведения ОМП (осмотра места происшествия - ИФ). Коррупционер задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта", - написал А.Лысенко на своей странице в Facebook.

По результатам проведения следственных действий будет решен вопрос о сообщении о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения задержанного от занимаемой должности.