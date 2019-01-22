События

08:46 22.01.2019

Военком Харьковского ОРВК задержан по подозрении в получении взятки $500

1 мин читать
Военком Харьковского ОРВК задержан по подозрении в получении взятки $500

Сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) военным комиссаром Харьковского объединенного райвоенкомата (ОРВК).

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, военком требовал от гражданина Украины $500 за признание того негодным для дальнейшего прохождения воинской службы.

"Средства обнаружены и изъяты во время проведения ОМП (осмотра места происшествия - ИФ). Коррупционер задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта", - написал А.Лысенко на своей странице в Facebook.

По результатам проведения следственных действий будет решен вопрос о сообщении о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения задержанного от занимаемой должности.

 

Теги: #взятка #украина #харьков #военком
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕК предлагает РФ и Украине свою правовую экспертизу в контексте Стокгольмского арбитража

Раненая рысь обнаружена в Житомирской области

Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют через полтора-два года

Боевики дважды нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

В Киеве разоблачили онлайн порно-студию

Сводный оркестр Запорожского гарнизона дал концерт в память "киборгов"

В Харькове в суд направлено дело против отца и сына, подозреваемых в жестоком убийстве экс-милиционера

В Киеве 22 января полностью ограничат движение всех видов транспорта

Во Львовской области зафиксированы факты нарушения предвыборной агитации

Ночной троллейбус №92н на ул.Щербаковского будет осуществлять движение по собственной схеме

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд продлил арест Ефремова еще на 2 месяца

Суд Токио вновь отказался отпустить бывшего главу Nissan под залог

Экологи обратятся в полицию из-за гибели льва из Покровского зоопарка

Суда, загоревшиеся в Керченском проливе, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию

Украинцам надо предоставить право на владение оружием

Савченко является инструментом ФСБ, но не агентом

Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета стал меньше

Ющенко был отравлен, но неизвестно, кто это сделал

Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

Луценко пообещал расследовать преступления против сотрудников МВД во время Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА