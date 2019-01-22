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07:59 22.01.2019

Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют через полтора-два года

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Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют через полтора-два года

В столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост через полтора-два года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию - это подпорки. Уже летом мы их уберем и станет видно, какой это красивый мост", - отметил мэр столицы.

Он отметил, что мост будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена.

По словам В.Кличко, за все годы на строительство моста потратили около 5 млн грн бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 млн грн.

"При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро. Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!", - отметил В.Кличко.

Он также отметил, что город уже начал большой инфраструктурный проект продления зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по сооружению 2-х новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" уже начались.

Теги: #киев #строительство #украина #мост
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