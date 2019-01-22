Боевики дважды нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не получил ранений", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи Водяного и из гранатометов, стрелкового оружия - в районе Марьинки.

Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 21 января, один боевик уничтожен и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

Отмечается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.