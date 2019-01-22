В Киеве разоблачили онлайн порно-студию

Киевская прокуратура пресекла деятельность онлайн порно-студии, в которой работало 13 моделей, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В Киеве разоблачена преступная группа, которая занималась изготовлением и распространением видеопродукции порнографического характера", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что организатором нелегального бизнеса оказался 31-летний уроженец АР Крым. Около полугода назад он нанял в столице 4-х этажный частный дом и оборудовал его компьютерами, профессиональным освещением, веб-камерами и специальной мебелью для создания привлекательного антуража для клиентов.

По информации прокуратуры, для работы организатор нанял администраторов, которые в свою очередь через Интернет подыскали молодых женщин, согласившихся с требованиями трудоустройства, и были осведомлены о выполнении ими незаконных действий.

Отмечается, что видео транслировали в режиме реального времени посетителям соответствующего сайта. Оплата осуществлялась на банковские счета, указанные администраторами.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства и другие вещественные доказательства.

В настоящее время организатору и четырем соучастникам преступления объявили подозрения по ч.3 ст.301 (Изготовление, сбыт и распространение кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Досудебное следствие продолжается.