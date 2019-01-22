События

04:45 22.01.2019

Сводный оркестр Запорожского гарнизона дал концерт в память "киборгов"

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Сводный оркестр запорожских воинских частей (в/ч 3029, в/ч А 978 Вооруженных Сил Украины, а также в/ч 3033 Нацгвардии Украины) исполнил в понедельник в зале ожидания международного аэропорта "Запорожье" классические произведения в память "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", концерт в запорожском аэропорту был дан в рамках Всеукраинского концерта-реквиема, который прозвучит в понедельник в украинских аэропортах и других местах массового пребывания граждан. Многочисленные пассажиры, а также сотрудники аэропорта услышали произведения Лбдвига ван Бетховена, Томазо Альбиниони, Сергея Прокофьева.

Также в аэропорту прошел молебен о погибших "киборгах".

Теги: #концерт #украина #киборги #запорожье
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