В Харькове в суд направлено дело против отца и сына, подозреваемых в жестоком убийстве экс-милиционера

Прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении отца и сына, подозреваемых в убийстве бывшего правоохранителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, действия подозревамых квалифицированы по п.4, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору). Старшему подозреваемому инкриминируется также незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 УК), поскольку во время обыска у него нашли около 60 патронов.

"Сейчас по требованию прокуратуры оба мужчины находятся под стражей. Согласно санкции статьи им грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, в начале октября прошлого года отец (41 год) и сын (20 лет) познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости. Во время застолья новый знакомый рассказал, что раньше работал правоохранителем. Это вызвало подозрения у отца, раньше имевшего проблемы с законом. Они с сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить мужчину. Осуществив задуманное, они расчленили тело и некоторые части съели. К тому же они угостили "блюдом" местного бездомного.

По показаниям подозреваемых, следы преступления они скрыли не сразу. Лишь через несколько дней после убийства они вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома. Голову они выбросить не успели, ее нашли правоохранители на балконе квартиры.