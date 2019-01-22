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03:35 22.01.2019

В Киеве 22 января полностью ограничат движение всех видов транспорта

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В Киеве 22 января полностью ограничат движение всех видов транспорта в связи с празднованием Дня соборности Украины, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В связи с празднованием Дня соборности Украины 22 января 2019 года в г.Киев движение всех видов транспорта, в том числе общественного, будет полностью ограничено с 5:30 до окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на ул.Владимирской (от ул.Большой Житомирской до ул.Ирининской), на Владимирском проезде (от ул.Владимирской до ул.Михайловской), на Михайловском переулке (от ул.Софийской до ул.Михайловской), ул.Софийская (от ул.Владимирской до Михайловского переулка), ул.Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда к Михайловскому переулку), ул.Малая Житомирская (от Владимирского проезда к Михайловскому переулку), пер.Рыльского (от ул.Стрелецкой до ул.Владимирской), ул.Стрелецкая (от ул.Большой Житомирской до ул.Рейтарской), ул.Георгиевский переулок (от ул.Стрелецкой до ул. Рейтарской).

На пересечении ул.Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции Достоинства) ограничат движение с 10:15 до 10:25.

Также частично будет ограничено движение транспорта с 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твой путь" от Майдана Независимости по ул.Михайловской, ул.Европейская и ул.Крещатик до пересечения ул.Грушевского и Петровской аллеи.

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
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