События

02:32 22.01.2019

Во Львовской области зафиксированы факты нарушения предвыборной агитации

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Правоохранители обнаружили отсутствие на сити-лайтах и бигбордах с политической рекламой информации об учреждении, которая осуществила их печать, тираж, а также о лицах, ответственных за выпуск продукции и заказчика.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Львовской области, 21 января, на оперативную линию 102 поступило сообщение от наблюдателя общественной сети "ОПОРА" о том, что в г.Городок на билборде и ситилайтах размещена реклама с нарушениями избирательного законодательства Украины.

Полицейские установили личность предпринимателя, разместившего рекламу и составили административный протокол по ч.2 ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило их печать и тираж, а также информация о лицах , ответственных за их выпуск и заказчика) КоАП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #нарушения #агитация #украина #выборы #львовская_область
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