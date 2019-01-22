Ночной троллейбус №92н на ул.Щербаковского будет осуществлять движение по собственной схеме

Движение ночного троллейбусного маршрута №92н на ул.Д.Щербаковского будет осуществляться по собственной схеме, сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"Движение ночного троллейбусного маршрута №92н осуществляться по собственной схеме. Ремонтные работы на контактной сети троллейбуса отменены", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ранее планировалось 22 января с 2:00 до 4:00 изменить движение ночного троллейбусного маршрута № 92н.