Экологи обратятся в полицию из-за гибели льва из Покровского зоопарка

В результате гибели льва из Покровского зверинца, которого вместе с другими животными забрали 17 января, Госэкоинспекция обратится в полицию, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Донецкой области.

"Государственная экологическая инспекция в Донецкой области получила предварительные результаты вскрытия льва, которого 17 января вместе с другими животными из-за ненадлежащих условий содержания изъято из частного зверинца в Покровске и перевезено в Центр реабилитации диких животных в г.Васильевка Запорожской области. В ночь на 20 января состояние животных ухудшилось. Ветеринар констатировал смерть льва", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти животного было проведено патологоанатомическое сечение, в ходе которого установлено, что причиной смерти стало истощение с характерной низкой массой тела.

Госэкоинспекция обратилась в Национальную полицию с заявлением о преступлении, а именно выявленном факте смерти животного в результате жестокого обращения с ним. Также Госэкоинспекция требует безотлагательно наложить арест на всех диких животных, находящихся на территории комплекса в г.Покровский для устранения угроз их жизни и недопущения их гибели.