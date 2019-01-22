События

01:08 22.01.2019

Экологи обратятся в полицию из-за гибели льва из Покровского зоопарка

1 мин читать

В результате гибели льва из Покровского зверинца, которого вместе с другими животными забрали 17 января, Госэкоинспекция обратится в полицию, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Донецкой области.

"Государственная экологическая инспекция в Донецкой области получила предварительные результаты вскрытия льва, которого 17 января вместе с другими животными из-за ненадлежащих условий содержания изъято из частного зверинца в Покровске и перевезено в Центр реабилитации диких животных в г.Васильевка Запорожской области. В ночь на 20 января состояние животных ухудшилось. Ветеринар констатировал смерть льва", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти животного было проведено патологоанатомическое сечение, в ходе которого установлено, что причиной смерти стало истощение с характерной низкой массой тела.

Госэкоинспекция обратилась в Национальную полицию с заявлением о преступлении, а именно выявленном факте смерти животного в результате жестокого обращения с ним. Также Госэкоинспекция требует безотлагательно наложить арест на всех диких животных, находящихся на территории комплекса в г.Покровский для устранения угроз их жизни и недопущения их гибели.

Теги: #донецкая_область #гибель #украина #лев
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ночной троллейбус №92н на ул.Щербаковского будет осуществлять движение по собственной схеме

Суда, загоревшиеся в Керченском проливе, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию

Украинцам надо предоставить право на владение оружием

Савченко является инструментом ФСБ, но не агентом

Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета стал меньше

Ющенко был отравлен, но неизвестно, кто это сделал

Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

Луценко пообещал расследовать преступления против сотрудников МВД во время Евромайдана

Насилие над участниками Евромайдана совпадает с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев

Рубану вручили обвинительный акт

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко считает, что генерал Кравченко самостоятельно пришел к смерти

Денисова просит президента Европейского комитета по предотвращению пыток помочь украинскому политзаключенному Грибу

Украинская делегация лишилась мест в двух комитетах ПАСЕ из-за новых правил формирования комитетов

Пожар на двух судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе

Генпрокурор: у меня нет юридических доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе

Порошенко пригласил Нетаньяху в Киев и Одессу

Два судна горят в Керченском проливе

Боевики в понедельник обстреляли позиции ВСУ из гранатометов близ Водяного

Порошенко передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III

Двое граждан США повредили распятие Иисуса Христа в Умани, им сообщено о подозрении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА