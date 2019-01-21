Суда, загоревшиеся в Керченском проливе, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию

Загоревшиеся в районе Керченского пролива суда VENICE и MAESTRO в 2016 году были задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"По данным Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года. Указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 21 января вечером произошла очередная авария в районе Керченского пролива. По информации МинВОТ, загорелись два газовых танкеры (LPG tankers) "MAESTRO" (год строительства - 1990) и "VENICE" (прежнее название CANDY, год постройки - 1992) под флагами Танзании. Известно, что авария произошла во время перегрузки между судами на море методом "ship to ship transfers" в районе Керченского пролива.

"Так, по данным международных мониторинговых систем газовый танкер VENICE (CANDY) вышел из российского порта "Темрюк" 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же самое наблюдалось и на танкере "MAESTRO" - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что система AIS позволяет не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ. По имеющейся информации судна VENICE и MAESTRO привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и из других стран.

"Несмотря на угрозы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, риски для жизни людей, Российская Федерация поощряет массовые отключения судами системы AIS, а приведенный пример еще раз демонстрирует, как РФ пренебрегает нормами международного права. На этот раз авария привела к страшным последствиям - смертям людей", - добавили в МинВОТ.