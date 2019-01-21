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23:10 21.01.2019

Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета стал меньше

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Луценко: круг подозреваемых в убийстве Шеремета стал меньше

Круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч до сотен, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" генпрокурор выразил сожаление тем, что даже ФБР не смогло помочь в раскрытии этого преступления.

"По Шеремету очень тяжелое дело. Даже ФБР не смогло нам помочь с существующими пленками", сказал Ю.Луценко.

Вместе с тем он сообщил: "круг подозреваемых с нескольких тысяч сузился до нескольких сотен".

Теги: #шеремет #подозреваемые #украина #убийство
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Интерфакс-Украина
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