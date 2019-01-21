Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

РФ планировала агрессию по отношению к Украине задолго до событий Революции Достоинства, подчеркивает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Майдан и навязанная Путиным война не стояли в одной цепочке событий. Мы - суверенная страна. Мы имели право действовать так, как действовал бы любой народ, защищая себя от диктатуры", сказал Луценко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".

По его словам, РФ планировала агрессию еще задолго до событий на Майдане.

"Мы установили, что еще в 2013 году писали в СБУ, что в Херсонской области появились диверсионные группы, поддерживаемые действующими политиками Крымской автономии, уже тогда среди фамилий встречается Моторолла", рассказал генпрокурор.

"Я утверждаю, что Майдан и оккупация не являются логичной цепочкой", подытожил он.