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22:46 21.01.2019

Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

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Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

РФ планировала агрессию по отношению к Украине задолго до событий Революции Достоинства, подчеркивает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Майдан и навязанная Путиным война не стояли в одной цепочке событий. Мы - суверенная страна. Мы имели право действовать так, как действовал бы любой народ, защищая себя от диктатуры", сказал Луценко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".

По его словам, РФ планировала агрессию еще задолго до событий на Майдане.

"Мы установили, что еще в 2013 году писали в СБУ, что в Херсонской области появились диверсионные группы, поддерживаемые действующими политиками Крымской автономии, уже тогда среди фамилий встречается Моторолла", рассказал генпрокурор.

"Я утверждаю, что Майдан  и оккупация не являются логичной цепочкой", подытожил он.

 

Теги: #связь #луценко #майдан #украина #оккупация
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