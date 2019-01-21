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22:30 21.01.2019

Луценко пообещал расследовать преступления против сотрудников МВД во время Евромайдана

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Луценко пообещал расследовать преступления против сотрудников МВД во время Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает тщательное расследование преступлений против сотрудников МВД во время Революции Достоинства: большинство пуль, от которых погибли "майдановцы", были направлены в сотрудников МВД.

"Вооруженные доказательствами, мы будем предъявлять подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и их подчиненным в преступных приказах, направленных на уничтожение мирных демонстрантов", сказал генпрокурор в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".

После этого, как подчеркнул Ю.Луценко, необходимо будет провести тщательное расследование преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"Нам необходимо вернуться к моменту смертей работников МВД. Это связанные вещи", сказал генпрокурор.

По его словам, большинство "майдановцев" погибли на ул.Грушевского "в момент, когда милиция бежала от пуль, направленных в их сторону".

"Первые пули в майдан полетели в парке под Верховной Радой со стороны МВД и проплаченных ими "титушек". Расстреливали людей, в том числе, из автоматов, в тот день именно работники МВД. Но события потом... пули летели фактически в милиционеров, которые фактически остановились. И когда количество раненых и убитых достигло некоего уровня, милиция начала бежать, а протестующие - за ними", рассказал генпрокурор.

Ю.Луценко подытожил: "Сотрудники милиции выполняли преступные приказы и сами гибли от пуль".

Теги: #расследование #евромайдан #украина #преступления
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