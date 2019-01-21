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22:06 21.01.2019

Насилие над участниками Евромайдана совпадает с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев

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Насилие над участниками Евромайдана совпадает с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев

Волны насилия в отношении протестующих на Майдане во время Революции Достоинства совпадают с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев, отмечает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Далее была команда из Кремля. Я это точно знаю, из материалов следствия, что люди из ФСБ постоянно прибывали в Киев... Их телефоны мы видим в правительственном квартале. Волны насилия против мирных демонстрантов совпадают с этими приездами", - рассказал генпрокурор в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".

Теги: #евромайдан #украина #участники #фсб
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Интерфакс-Украина
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