Насилие над участниками Евромайдана совпадает с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев

Волны насилия в отношении протестующих на Майдане во время Революции Достоинства совпадают с моментами прибытия сотрудников ФСБ в Киев, отмечает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Далее была команда из Кремля. Я это точно знаю, из материалов следствия, что люди из ФСБ постоянно прибывали в Киев... Их телефоны мы видим в правительственном квартале. Волны насилия против мирных демонстрантов совпадают с этими приездами", - рассказал генпрокурор в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".