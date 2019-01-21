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21:56 21.01.2019

Рубану вручили обвинительный акт

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Рубану вручили обвинительный акт

Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства, вручили обвинительный акт, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"21 января 2019 года в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану. Открыты ставки на то, в какой из судов Украины прокуратура направит это дело!", - написал его адвокат В.Рыбин на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Теги: #обвинительный_акт #украина #рубан
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