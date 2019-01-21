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20:59 21.01.2019

Луценко считает, что генерал Кравченко самостоятельно пришел к смерти

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Луценко считает, что генерал Кравченко самостоятельно пришел к смерти

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что смерть экс-главы Министерства внутренних дел (МВД) Юрий Кравченко была самоубийством.

"Мой вывод таков. Он (Кравченко – ИФ) самостоятельно пришел к смерти. Не исключаю, что ему помогали, но это было его решение", - сказал Ю.Луценко в интервью "В гостях в Гордона".

Генпрокурор добавил: "Его (Кравченко – ИФ) подтолкнула а этому жизнь. Когда пришла повестка в прокуратуру, он был в шоке, он был личностью, которая не представляла себя не на свободе".

По словам Ю.Луценко, люди, которые были с Ю.Кравченко в последний его вечер, на допросах говорили, что он прощался.

Также Ю.Луценко признал, что неоднозначна ситуация с двукратным выстрелом, и по этому поводу у экспертов разные мнения. "Но, судя из того, что я прочитал в деле, это было его самостоятельное решение", - сказал он.

"Считаю, что рассматривать дело смерти Кравченко нельзя без рассмотрения общего комплекса этой первой попытки России вернуть Украину в свою имперскую обитель. Это все- звенья одной цепи - Фере, Дагаев, Пукач... это была первая явная попытка Москвы сменить руководство Украины, заставить его пойти по имперскому пути", - подытожил генпрокурор.

Ю.Кравченко был найден мертвым в своем доме в элитном дачном поселке Конча-Заспапой Киевом утром 4 марта 2005 г. В этот день его должны были допросить в Генпрокуратуре по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Опергруппа зафиксировала два сквозных огнестрельных ранения: первое - входное отверстие на подбородке и выходящее в верхней челюсти, второе - входящее отверстие в правом виске и выходящее в левой части головы. На полу был обнаружен пистолет марки "Беретта", зарегистрированный на имя экс-министра. При этом и прокуратура и СБУ согласились, что это было самоубийство.

Журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

Теги: #луценко #самоубийство #кравченко
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