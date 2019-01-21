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20:32 21.01.2019

Украинская делегация лишилась мест в двух комитетах ПАСЕ из-за новых правил формирования комитетов

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Украинская делегация лишилась мест в двух комитетах ПАСЕ из-за новых правил формирования комитетов

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, вследствие чего украинская делегация лишилась мест в регламентном комитете и в комитете по вопросам выборов судей Европейского суда по правам человека, сообщает интернет-издание "Европейская правда".

По информации издания, руководящий орган ПАСЕ решил, что в этих комитетах не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. До сих пор подобных ограничений не было, их состав формировался по предложениям политических групп, благодаря чему в регламентном комитете было четверо украинских делегатов.

Регламентный комитет ПАСЕ отвечал за разработку изменений в регламент, которые позволили бы снять санкции с России и восстановить в правах российскую делегацию.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook член украинской делегации Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко"), пророссийское лобби в ПАСЕ продвигает идею заменить украинских делегатов и в комитете по избранию судей Европейского суда по правам человека и в регламентном комитете.

"В обоих из них работает много украинских делегатов, которых выдвинули политические группы. Но сейчас левые, поставили вопрос о том, что это нарушает принцип равенства представления стран", - отметил народный депутат.

"Как не мытьем, так катаньем, пророссийское лобби пытается вернуть российскую делегацию в Совет Европы", - добавил нардеп.

В свою очередь глава украинской делегации Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") на своей странице в Facebook расценивает такие действия как месть за вновь сорванные планы по возвращению РФ в ПАСЕ.

Теги: #пасе #арьев #комитеты
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