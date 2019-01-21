События

20:31 21.01.2019

Пожар на двух судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе

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Пожар на двух судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе

Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу в понедельник осуществляется в штатном режиме, несмотря на пожар на двух судах в Черном море, сообщил "Интерфаксу" директор "Крымских морских портов" Алексей Волков.

"У нас все хорошо, ситуация произошла за пределами 12-мильной зоны в Черном море, вне юрисдикции РФ. Это не может повлиять на судоходство, работаем в обычном режиме", - сказал он.

Керчь-Еникальский канал находится в Керченском проливе, он связывает Азовское и Черное моря.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, десять человек погибли, 14 моряков удалось вытащить из воды живыми. Судьба семи человек неизвестна.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал представитель "Интерфаксу" Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.

Теги: #пролив #россия #керчь #судоходство
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