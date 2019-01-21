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20:22 21.01.2019

Генпрокурор: у меня нет юридических доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе

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Генпрокурор: у меня нет юридических доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отсутствии юридических доказательств вины второго президента страны Леонида Кучмы в организации убийства Георгия Гонгадзе.

"У меня нет сейчас юридических доказательств того, что лично Кучма давал команду на уничтожение Гонгадзе", - сказал Ю.Луценко в эфире "В гостях у Дмитрия Гордона" в понедельник вечером.

Он добавил: "К сожалению, майор Мельниченко так и не сдал оригиналы записи из записывающих устройств". По словам генпрокурора, без этого юридическое решение судьбы Л.Кучмы в данном деле невозможно.

Журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Г.Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

 

Теги: #генпрокурор #гонгадзе #кучма
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