Порошенко пригласил Нетаньяху в Киев и Одессу

Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить с визитом Украину.

"Я бы хотел использовать эту возможность и пригласить вас в Украину и выступить в нашем парламенте", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем после встречи с Б.Нетаньяху в понедельник в Иерусалиме.

Глава Украинского государства рассказал о договоренности посетить вместе с премьер-министром Израиля Одессу – города, с "очень большой историей еврейского народа".

"Мы согласились поехать туда и увидеть, и продемонстрировать, как происходит международное единение между нашими народами", - сказал П.Порошенко.