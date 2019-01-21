События

18:32 21.01.2019

Боевики в понедельник обстреляли позиции ВСУ из гранатометов близ Водяного

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Боевики в понедельник обстреляли позиции ВСУ из гранатометов близ Водяного

В течение периода с 00.00 до 18.00 понедельника боевики один раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сих (ООС).

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов вблизи поселка Водяное. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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