События

18:09 21.01.2019

Порошенко передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III

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Порошенко передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III

Президент Украины Петр Порошенко встретился с заместителем Иерусалимского патриарха, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.

"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской церкви", - рассказал агентству "Интерфакс Украины" член украинской делегации.

По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

Как сообщили агентству в религиозных кругах, Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".

Согласно программе официального визита П.Порошенко в Израиль планировалась встреча главы украинского государства с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ.

Теги: #порошенко #церковь #иерусалим #израиль
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