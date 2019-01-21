События

17:50 21.01.2019

Двое граждан США повредили распятие Иисуса Христа в Умани, им сообщено о подозрении

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Прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США, повредившим распятие Иисуса Христа в г.Умань Черкасской области.

"Досудебным расследованием установлено, что 19-летний и 20-летний граждане США, в субботу 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения… из хулиганских побуждений… с особой дерзостью с мотивам явного неуважения к обществу, выразившееся в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, прибыли к месту расположения православного креста, на котором установлена скульптура с изображением распятия Иисуса Креста, на скале рядом с прудом, по ул.Освободителей в г.Умань, и разрушили эту скульптуру", - сказано на сайте Уманской местной прокуратуры в понедельник.

По информации правоохранителей, молодые люди отломали статуе элемент в виде ног, который бросили на землю, после чего скрылись с места преступления.

Злоумышленники задержаны.

По указанным фактам 20 января 2019 года задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

В Уманский горрайонный суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #полиция #умань #хулиганство
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