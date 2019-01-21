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16:06 21.01.2019

В Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий

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В Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Украины внедряют пилотный проект, предусматривающий возможность непривлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших нетяжкое преступление.

Как рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе подписания в Киеве соответствующего совместного приказа, по этой программе прокурор должен проинформировать несовершеннолетнего о наличие другого варианта, чем обычное уголовное преследование в суде посредством составления соглашения.

При этом, по словам Ю.Луценко, несовершеннолетний должен признать свою вину, также должно быть согласие потерпевшего на участие в этой программе.

Он пояснил, что результаты такой пилотной программы будут учитываться судом при определении наличия оснований для освобождения от уголовной ответственности.

В качестве конкретного примера генпрокурор рассказал о деле о мелкой краже – 16-летний подросток украл кошелек с 500 грн у покупателя в магазине. "Если идти по полной процедуре через судебное рассмотрение, то этот несовершеннолетний, который впервые совершил правонарушение, может получить до 3 лет заключения. А если идти по программе, которую мы хотим реализовать с Министерством юстиции и представительством ЮНИСЕФ в Украине, то при согласии потерпевшего, при согласии правонарушителя, уголовное правонарушение, как совершенное впервые, при раскаянии и при примирении сторон, будет закрыто", - рассказал Ю.Луценко.

При этом он добавил, что в этом случае речь идет также от необходимости возмещения подросткам ущерба потерпевшему. После этого специалисты должны будут провести работу с несовершеннолетним правонарушителем для коррекции его поведения в дальнейшем.

Такой алгоритм, по его словам, действует во многих странах и больше направлен не на карательную функцию, а профилактические, превентивные меры.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что данная программа в первую очередь направлена на то, чтобы несовершеннолетний, преступивший закон, имел возможность возвращения к нормальной жизни. "Чтобы этот ребенок меньше общался с правоохранителями и следователями, а больше общался с адвокатами и психологами, не стал частью уголовного мира, совершив преступления более тяжкие, чем кража кошелька", - добавил министр.

Срок реализации этой пилотной программы составляет 6 месяцев. Впоследствии он может быть закреплен на законодательном уровне.

Теги: #луценко #отвественность #гпу #подростки
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